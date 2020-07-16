Италия

Легендарный итальянец вернется в стан "старой синьоры" на тренерскую должность.

Бывший полузащитник сборной Италии и Ювентуса Андреа Пирло вернется в туринский клуб, где займет тренерскую должность в молодежной команде. Об этом информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Источник утверждает, что 41-летний итальянец станет новым главным тренером Ювентуса U-23, хотя ранее сообщалось, что он будет исполнять обязанности помощника нынешнего наставника Роберто Баронио.

Вместо этого Баронио станет первым заместителем Пирло. Руководство "старой синьоры" уже согласовало со своим экс-хавбеком условия будущего соглашения, и вскоре тот приступит к работе на новой должности.

Напомним, что Андреа Пирло завершил карьеру футболиста в 2017-м после выступлений в Нью-Йорк Сити, а цвета Ювентуса он защищал в период с 2011 по 2015 год.