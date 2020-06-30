Италия

Экс-хавбек станет помощником тренера молодежной команды.

Бывший полузащитник Ювентуса и сборной Италии Андреа Пирло готов начать тренерскую деятельность.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, легендарный итальянец войдет в тренерский штаб команды Ювентуса U-23. В молодежной команде "старой синьоры" 41-летний специалист будет исполнять обязанности помощника главного тренера Роберто Баронио.

Пирло завершил карьеру футболиста в 2017-м после выступлений в Нью-Йорк Сити, а цвета Ювентуса он защищал в 2011-15 годах.

Ранее сообщалось, что Пирло может начать тренерскую карьеру в иностранном чемпионате.