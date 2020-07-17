Италия

Испанский форвард может продолжить карьеру в Италии.

Нападающий мадридского Реала Борха Майораль, выступающий на правах аренды за Леванте, в летнее трансферное окно может перебраться в Лацио. Об этом сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, римский клуб планирует усилить атакующую линию в ближайшее межсезонье и запросил у "сливочных" информацию по 23-летнему испанцу.

Отметим, что действующее соглашение Майораля с Реалом рассчитано до лета 2021 года, и мадридский гранд готов рассмотреть вариант с его продажей.

В апреле этого года испанский форвард сам признавался, что руководство Реала не связывалось с ним по поводу продления контракта. В текущем сезоне Ла Лиги на его счету 33 матча, в которых он забил 8 голов и отдал 2 ассиста.