Испания

Будущего испанского форварда находится под вопросом.

Нападающий мадридского Реала Борха Майораль, выступающий на правах аренды за Леванте, высказался о своем будущем. Соглашение 22-летнего испанца со "сливочными" рассчитано до лета 2021 года, однако руководство пока не связывалось с футболистом, чтобы обсудить его продление.

"Сейчас у меня все хорошо. В конце концов, я спокоен, потому что у меня еще остался один год до завершения контракта с Реалом. Последние два года я провел в Леванте, и, правда, этим летом я думаю, что в отношении меня будет принято другое решение".

"Реал не связывался со мной, чтобы обсудить вопрос о контракте. Этим занимаются мои агенты, но я думаю, что с ними также не связались. Я думаю, что когда это произойдет, все вернется на круги своя и будет больше разговоров о моем будущем. Сейчас важно то, что происходит в мире. Когда сезон в Ла Лиге закончится наилучшим образом, тогда мы и поговорим", — приводит слова Майораля AS.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал готов выслушать предложения по Луке Йовичу.

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