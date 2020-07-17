Италия

Аргентинский тренер пользуется спросом в чемпионате Италии.

Маурисио Почеттино попал в сферу интересов Ювентуса и Интера, сообщает The Telegraph.

Источник утверждает, что руководство Ювентуса недовольно взаимодействием Маурицио Сарри с игроками. У Антонио Конте, в свою очередь, не вышло побороться за чемпионский титул в этом сезоне.

Аргентинский специалист перед уходом из Тоттенхэма выходил с командой в финал Лиги чемпионов.

Напомним, что Маурисио Почеттино также может стать заменой для Паулу Фонсеки в Роме.