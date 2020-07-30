Следом за первой частью, где мы рассматривали клубы от Аталанты до Милана, пришло время второй десятки команд. Оруженосцы суперзвёзд и локальные герои — все они здесь.

Наполи: Хосе Кальехон

Позиция: правый нападающий

Годы в клубе: 2013 – …

Матчи в чемпионате/голы: 251/64

Уж сколько лет прошло, а испанец до сих пор в основе Наполи. Всё это время он был в тени более звёздных партнёров: Инсинье, Кавани, Игуаина, Мертенса. Порой Кальехон даже считался чуть ли не слабым звеном команды, и ему надо было срочно искать замену, но всё идёт к тому, что Хосе Мария проиграет конкуренцию только собственному возрасту – 33 года уже многовато для фланга нападения.

Сильная сторона Кальехона – сочетание атакующих и оборонительных качеств. Он не гнушается отрабатывать в защите, за что был ценим ещё Моуриньо в Реале. На умениях Кальехона во многом основывался ассиметричный "саррибол" в Наполи, когда атаки развивались преимущественно через левый фланг с Инсинье и Гамшиком, а справа неутомимый Кальехон был готов их страховать или при должном развитии комбинации отдавать результативную передачу – их у него только в чемпионате Италии 56 штук, ненамного меньше чем голов.

Парма: Алессандро Лукарелли

Позиция: центральный защитник

Годы в клубе: 2008-2018

Матчи в чемпионате/голы: 340/21

Болельщикам Пармы точно не надо объяснять, кто это и чем знаменит. Дело, однако, в том, что подвиг Лукарелли осуществился вне элитного дивизиона. Когда Парма обанкротилась и была выдворена в Серию D, Алессандро, еще не совсем постаревший, имел возможность перейти в другую команду Серии А, но предпочёл верность клубу и окунулся в болото любительского футбола, чтобы шаг за шагом возвращать пармезанцев на вершину.

Лукарелли, первый капитан возродившийся Пармы, был не просто громким именем, а символом надежды, которая вела её от дивизиона к дивизиону. Он стал рекордсменом клуба по играм в чемпионате, а также успел отметиться голами в четырёх разных "сериях": А (ещё до банкротства), В, С и D. Алессандро, которому к тому времени исполнилось 40 лет, ушёл красиво, выведя Парму в Серию А. Можно сказать, что нынешнее поколение игроков Пармы стоит на его плечах.

Рома: Кевин Строотман

Позиция: центральный полузащитник

Годы в клубе: 2013-2018

Матчи в чемпионате/голы: 102/10

Помните весёлую команду Руди Гарсии, начавшую сезон-2013/14 с десяти побед кряду? Ещё ставший памятником себе Тотти, стремительный Жервиньо и прекрасный центр поля, где рядом с Пьяничем и Наингголаном заиграл голландский новичок. Строотман – очень гармоничный полузащитник. Его ценили как за диспетчерские качества, так и за игру в отборе. Характерно прозвище "Стиральная машина", данное ему в первом же сезоне.

Быть Кевину звездой первой величины, если бы не травмы. Разрыв крестообразных связок и новые проблемы с коленом испортили ему два последующих сезона. Строотман вернулся, неплохо вписался в команду Спаллетти, а уже при Ди Франческо поучаствовал в разгроме Барселоны, но игровой спад наступил слишком рано. Обиднее всего получилось со сборной: Кевин успел наиграть 46 матчей, не раз надевал капитанскую повязку, но ни разу не сыграл на крупном форуме – или травмы мешали, или Нидерланды не проходили квалификацию.

Сампдория: Бруну Фернандеш

Позиция: атакующий полузащитник

Годы в клубе: 2016-2017

Матчи в чемпионате/голы: 33/5

Нетипичный персонаж в нашем рейтинге, но случай-то весьма любопытный. Сампдория за послдение годы стала кузницей кадров, продающая игроков в топ-клубы за неплохие деньги. Шкриниар, Торрейра, Шик – типичные примеры. Одним из них должен был стать португалец Фернандеш, чья карьера развивалась в чемпионате Италии. Ему вручили десятый номер и поставили "треквартистой" в схеме 4-3-1-2, культивируемой Джампаоло.

Игрок осваивал столь важную роль, и получалось неплохо, но, видимо, недостаточно убедительно, чтобы Сампдория уцепилась за португальца. По окончании единственного сезона в Генуе Фернандеша продали за каких-то 8,5 млн, да ещё и не сразу в АПЛ, а в Спортинг, где Бруно стремительно вырос в настоящую звезду. Генуэзцы откровенно продешевили, недооценив уровень своего игрока.

Сассуоло: Франческо Маньянелли

Позиция: центральный полузащитник

Годы в клубе: 2005 – …

Матчи в чемпионате/голы: 459/8

Сассуоло – ещё один клуб-теплица, где выращивают новых звёзд. Есть, однако, и там свои ветераны, прошедшие много сезонов подряд. Самый яркий пример – Маньянелли, истинный старожил маленькой чёрно-зелёной команды. Надёжный, хладнокровный полузащитник, стабильно закрывающий центр поля Сассуоло.

Карьера Маньянелли отчасти перекликается с Лукарелли, но в чём-то ещё более впечатляюща, ведь Франческо, не имея опыта игры на топ-уровне, вырос из Серии С2 до Серии А и даже до Лиги Европы. Сейчас, когда подопечные Де Дзерби выдают убойные результаты вроде 3:3 с лидерами Серии А, не стоит забывать, что с повязкой их выводит человек, познавший дебри низших дивизионов и пятнадцать лет отдавший не самому популярному, но одному из самых оригинальных клубов Италии.

СПАЛ: Мирко Антенуччи

Позиция: нападающий

Годы в клубе: 2016-2019

Матчи в чемпионате/голы: 105/34

Вот чей уход стал для клуба из Феррары настоящей потерей. Антенуччи – лидер команды, что пробилась в Серию А и закрепилась там ещё на пару сезонов. Это нападающий с хорошей техникой, способный обыгрывать один в один, а также харизматичный лидер коллектива. Именно приход Мирко накануне сезона-2016/17 стал залогом успеха, когда СПАЛ, будучи новичком дивизиона, неожиданно занял первое место в Серии В.

Антенуччи, уже достаточно возрастной игрок, не затерялся и в элите, хотя до этого редко появлялся в Серии А, а в СПАЛ приходил вовсе из английского Лидса – биография у него оригинальная. В первом же сезоне Мирко забил 11 раз. Затем результативность понизилась (5 голов в сезоне-2018/19), и от 35-летнего Антенуччи поспешили избавиться. Судя по всему, зря. Пока Мирко, подписавшийся за Бари, покорял Серию С, феррарцы уныло вылетали из элиты. Он мог быть полезен если не на поле, то в раздевалке.

Торино: Джузеппе Вивес

Позиция: центральный полузащитник

Годы в клубе: 2011-2017

Матчи в чемпионате/голы: 151/5

Это были времена, когда Джампьеро Вентура считался не главным неудачником в истории "скуадры адзурры", а самобытным тренером "скуадры гранаты", умельцем раскрывать таланты. Туринцы не падали ниже определённого уровня в чемпионате, а одним из наиболее стабильных игроков команды был Вивес, чья карьера в Торино по срокам практически совпадает с нахождением там Вентуры.

Джузеппе – типичный опорник-работяга. Не звезда, зато лучший в Торино по количеству отборов и перехватов. Он пришёл в команду, когда та ещё выступала в Серии В, уже имея за плечами немалый опыт. Вивес пробивался на вершину сквозь дерби низших лиг, а Торино стал вершиной его устремлений. Если выбирать лучший его сезон, то это, пожалуй, 2013/14, когда "быки" благодаря дисквалификации Пармы оказались в Лиге Европы.

Удинезе: Джампьеро Пинци

Позиция: центральный полузащитник

Годы в клубе: 2000-2008, 2010-2015

Матчи в чемпионате/голы: 305/17

В начале 2010-х Удинезе был на редкость звёздной командой (Ханданович, Бенатия, Ди Натале и многие другие), которая сумела дотянуться до третьего места. Имелись в том составе и менее звёздные, но тоже весьма полезные игроки – и снова речь зайдёт о центральном полузащитнике. Пинци, как и Вивес, прекрасно умел отбирать мяч, но был всё же более разносторонним игроком и качественно развивал атаки.

Особенность биографии Пинци в том, что лучшие сезоны того Удинезе стали для него вторым шансом. Джампьеро находился в команде с начала 2000-х, но начал выпадать из состава и на два года уходил в аренду в Кьево. Вернувшись, он заиграл даже лучше, проведя в Удине пять качественных сезонов. Также любопытно, что его долгая карьера стартовала в Киеве, когда в сезоне-1999/2000 Лацио, чьим воспитанником он является, привёз на НСК Олиспийский дублирующий состав.

Фиорентина: Гонсало Родригес

Позиция: центральный защитник

Годы в клубе: 2012-2017

Матчи в чемпионате/голы: 159/22

Сюда почти напрашивается грустная история борьбы Джузеппе Росси с травмами, но недооценённым игроком Росси точно не назовёшь – скорее, недораскрывшимся. Вот аргентинский центрбек Родригес большую часть карьеры как в Вильярреале, так и в Фиорентине, находился в тени партнёров, хотя это мастеровитый защитник, в чьи умения входит не только игра головой, но и способность отдать первый пас.

Родригес играл за "скуадру виолу" аккурат в те годы, когда она высоко котировалась, занимая 4-5 места. Гонсало мгновенно влился в состав и с первого же сезона проявил себя отличным исполнителем 11-метровых – отсюда впечатляющая по меркам  центрального защитника статистика забитых мячей. Аргентинец не раз надевал капитанскую повязку и покинул команду, когда уже начал сдавать в силу возраста.

Ювентус: Хуан Куадрадо

Позиция: правый нападающий, правый защитник

Годы в клубе: 2015 – …

Матчи в чемпионате/голы: 126/13

Лет пять назад фирменной чертой селекции Ювентуса было подбирать игроков, не нужных иностранным топ-клубам. Так в Турине появился Куадрадо, совсем не заигравший в Челси, но оставивший хорошую память по Фиорентине. Он отыграл два сезона в основе "бьянконери", запомнившись фирменными рывками и отличной техникой. Затем, по всей логике, колумбиец должен был осесть в запасе под давлением новичков команды, но до сих пор более чем актуален.

Куадрадо от безысходности начали использовать на правом фланге обороны – это началось ещё при Аллегри. Сначала получалось с трудом, всё-таки Хуан всегда был заточен на атаку, он – лёгкий крайний нападающий, а не защитник. Тем не менее, Куадрадо постепенно адаптировался, что позволило ему стать частью команды уже Маурицио Сарри. Новая роль не мешает ему раздавать голевые передачи (их у колумбийца куда больше, чем забитых мячей), а иногда и на куадрадовой улице наступает праздник – тренер вновь отправляет его в нападение.