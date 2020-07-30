Италия

Продолжение материала Сергея Шевченко про футболистов итальянского чемпионата, не получивших должного внимания.

Следом за первой частью, где мы рассматривали клубы от Аталанты до Милана, пришло время второй десятки команд. Оруженосцы суперзвёзд и локальные герои — все они здесь.

Наполи: Хосе Кальехон

Позиция: правый нападающий

Годы в клубе: 2013 – …

Матчи в чемпионате/голы: 251/64

Уж сколько лет прошло, а испанец до сих пор в основе Наполи. Всё это время он был в тени более звёздных партнёров: Инсинье, Кавани, Игуаина, Мертенса. Порой Кальехон даже считался чуть ли не слабым звеном команды, и ему надо было срочно искать замену, но всё идёт к тому, что Хосе Мария проиграет конкуренцию только собственному возрасту – 33 года уже многовато для фланга нападения.

Сильная сторона Кальехона – сочетание атакующих и оборонительных качеств. Он не гнушается отрабатывать в защите, за что был ценим ещё Моуриньо в Реале. На умениях Кальехона во многом основывался ассиметричный "саррибол" в Наполи, когда атаки развивались преимущественно через левый фланг с Инсинье и Гамшиком, а справа неутомимый Кальехон был готов их страховать или при должном развитии комбинации отдавать результативную передачу – их у него только в чемпионате Италии 56 штук, ненамного меньше чем голов.

Парма: Алессандро Лукарелли

Позиция: центральный защитник

Годы в клубе: 2008-2018

Матчи в чемпионате/голы: 340/21

Болельщикам Пармы точно не надо объяснять, кто это и чем знаменит. Дело, однако, в том, что подвиг Лукарелли осуществился вне элитного дивизиона. Когда Парма обанкротилась и была выдворена в Серию D, Алессандро, еще не совсем постаревший, имел возможность перейти в другую команду Серии А, но предпочёл верность клубу и окунулся в болото любительского футбола, чтобы шаг за шагом возвращать пармезанцев на вершину.

Лукарелли, первый капитан возродившийся Пармы, был не просто громким именем, а символом надежды, которая вела её от дивизиона к дивизиону. Он стал рекордсменом клуба по играм в чемпионате, а также успел отметиться голами в четырёх разных "сериях": А (ещё до банкротства), В, С и D. Алессандро, которому к тому времени исполнилось 40 лет, ушёл красиво, выведя Парму в Серию А. Можно сказать, что нынешнее поколение игроков Пармы стоит на его плечах.

Рома: Кевин Строотман

Позиция: центральный полузащитник

Годы в клубе: 2013-2018

Матчи в чемпионате/голы: 102/10

Помните весёлую команду Руди Гарсии, начавшую сезон-2013/14 с десяти побед кряду? Ещё ставший памятником себе Тотти, стремительный Жервиньо и прекрасный центр поля, где рядом с Пьяничем и Наингголаном заиграл голландский новичок. Строотман – очень гармоничный полузащитник. Его ценили как за диспетчерские качества, так и за игру в отборе. Характерно прозвище "Стиральная машина", данное ему в первом же сезоне.

Быть Кевину звездой первой величины, если бы не травмы. Разрыв крестообразных связок и новые проблемы с коленом испортили ему два последующих сезона. Строотман вернулся, неплохо вписался в команду Спаллетти, а уже при Ди Франческо поучаствовал в разгроме Барселоны, но игровой спад наступил слишком рано. Обиднее всего получилось со сборной: Кевин успел наиграть 46 матчей, не раз надевал капитанскую повязку, но ни разу не сыграл на крупном форуме – или травмы мешали, или Нидерланды не проходили квалификацию.

Сампдория: Бруну Фернандеш

Позиция: атакующий полузащитник

Годы в клубе: 2016-2017

Матчи в чемпионате/голы: 33/5

Нетипичный персонаж в нашем рейтинге, но случай-то весьма любопытный. Сампдория за послдение годы стала кузницей кадров, продающая игроков в топ-клубы за неплохие деньги. Шкриниар, Торрейра, Шик – типичные примеры. Одним из них должен был стать португалец Фернандеш, чья карьера развивалась в чемпионате Италии. Ему вручили десятый номер и поставили "треквартистой" в схеме 4-3-1-2, культивируемой Джампаоло.

Игрок осваивал столь важную роль, и получалось неплохо, но, видимо, недостаточно убедительно, чтобы Сампдория уцепилась за португальца. По окончании единственного сезона в Генуе Фернандеша продали за каких-то 8,5 млн, да ещё и не сразу в АПЛ, а в Спортинг, где Бруно стремительно вырос в настоящую звезду. Генуэзцы откровенно продешевили, недооценив уровень своего игрока.

Сассуоло: Франческо Маньянелли

Позиция: центральный полузащитник

Годы в клубе: 2005 – …

Матчи в чемпионате/голы: 459/8

Сассуоло – ещё один клуб-теплица, где выращивают новых звёзд. Есть, однако, и там свои ветераны, прошедшие много сезонов подряд. Самый яркий пример – Маньянелли, истинный старожил маленькой чёрно-зелёной команды. Надёжный, хладнокровный полузащитник, стабильно закрывающий центр поля Сассуоло.

Карьера Маньянелли отчасти перекликается с Лукарелли, но в чём-то ещё более впечатляюща, ведь Франческо, не имея опыта игры на топ-уровне, вырос из Серии С2 до Серии А и даже до Лиги Европы. Сейчас, когда подопечные Де Дзерби выдают убойные результаты вроде 3:3 с лидерами Серии А, не стоит забывать, что с повязкой их выводит человек, познавший дебри низших дивизионов и пятнадцать лет отдавший не самому популярному, но одному из самых оригинальных клубов Италии.

СПАЛ: Мирко Антенуччи

Позиция: нападающий

Годы в клубе: 2016-2019

Матчи в чемпионате/голы: 105/34

Вот чей уход стал для клуба из Феррары настоящей потерей. Антенуччи – лидер команды, что пробилась в Серию А и закрепилась там ещё на пару сезонов. Это нападающий с хорошей техникой, способный обыгрывать один в один, а также харизматичный лидер коллектива. Именно приход Мирко накануне сезона-2016/17 стал залогом успеха, когда СПАЛ, будучи новичком дивизиона, неожиданно занял первое место в Серии В.

Антенуччи, уже достаточно возрастной игрок, не затерялся и в элите, хотя до этого редко появлялся в Серии А, а в СПАЛ приходил вовсе из английского Лидса – биография у него оригинальная. В первом же сезоне Мирко забил 11 раз. Затем результативность понизилась (5 голов в сезоне-2018/19), и от 35-летнего Антенуччи поспешили избавиться. Судя по всему, зря. Пока Мирко, подписавшийся за Бари, покорял Серию С, феррарцы уныло вылетали из элиты. Он мог быть полезен если не на поле, то в раздевалке.

Торино: Джузеппе Вивес

Позиция: центральный полузащитник

Годы в клубе: 2011-2017

Матчи в чемпионате/голы: 151/5

Это были времена, когда Джампьеро Вентура считался не главным неудачником в истории "скуадры адзурры", а самобытным тренером "скуадры гранаты", умельцем раскрывать таланты. Туринцы не падали ниже определённого уровня в чемпионате, а одним из наиболее стабильных игроков команды был Вивес, чья карьера в Торино по срокам практически совпадает с нахождением там Вентуры.

Джузеппе – типичный опорник-работяга. Не звезда, зато лучший в Торино по количеству отборов и перехватов. Он пришёл в команду, когда та ещё выступала в Серии В, уже имея за плечами немалый опыт. Вивес пробивался на вершину сквозь дерби низших лиг, а Торино стал вершиной его устремлений. Если выбирать лучший его сезон, то это, пожалуй, 2013/14, когда "быки" благодаря дисквалификации Пармы оказались в Лиге Европы.

Удинезе: Джампьеро Пинци

Позиция: центральный полузащитник

Годы в клубе: 2000-2008, 2010-2015

Матчи в чемпионате/голы: 305/17

В начале 2010-х Удинезе был на редкость звёздной командой (Ханданович, Бенатия, Ди Натале и многие другие), которая сумела дотянуться до третьего места. Имелись в том составе и менее звёздные, но тоже весьма полезные игроки – и снова речь зайдёт о центральном полузащитнике. Пинци, как и Вивес, прекрасно умел отбирать мяч, но был всё же более разносторонним игроком и качественно развивал атаки.

Особенность биографии Пинци в том, что лучшие сезоны того Удинезе стали для него вторым шансом. Джампьеро находился в команде с начала 2000-х, но начал выпадать из состава и на два года уходил в аренду в Кьево. Вернувшись, он заиграл даже лучше, проведя в Удине пять качественных сезонов. Также любопытно, что его долгая карьера стартовала в Киеве, когда в сезоне-1999/2000 Лацио, чьим воспитанником он является, привёз на НСК Олиспийский дублирующий состав.

Фиорентина: Гонсало Родригес

Позиция: центральный защитник

Годы в клубе: 2012-2017

Матчи в чемпионате/голы: 159/22

Сюда почти напрашивается грустная история борьбы Джузеппе Росси с травмами, но недооценённым игроком Росси точно не назовёшь – скорее, недораскрывшимся. Вот аргентинский центрбек Родригес большую часть карьеры как в Вильярреале, так и в Фиорентине, находился в тени партнёров, хотя это мастеровитый защитник, в чьи умения входит не только игра головой, но и способность отдать первый пас.

Родригес играл за "скуадру виолу" аккурат в те годы, когда она высоко котировалась, занимая 4-5 места. Гонсало мгновенно влился в состав и с первого же сезона проявил себя отличным исполнителем 11-метровых – отсюда впечатляющая по меркам центрального защитника статистика забитых мячей. Аргентинец не раз надевал капитанскую повязку и покинул команду, когда уже начал сдавать в силу возраста.

Ювентус: Хуан Куадрадо

Позиция: правый нападающий, правый защитник

Годы в клубе: 2015 – …

Матчи в чемпионате/голы: 126/13

Лет пять назад фирменной чертой селекции Ювентуса было подбирать игроков, не нужных иностранным топ-клубам. Так в Турине появился Куадрадо, совсем не заигравший в Челси, но оставивший хорошую память по Фиорентине. Он отыграл два сезона в основе "бьянконери", запомнившись фирменными рывками и отличной техникой. Затем, по всей логике, колумбиец должен был осесть в запасе под давлением новичков команды, но до сих пор более чем актуален.

Куадрадо от безысходности начали использовать на правом фланге обороны – это началось ещё при Аллегри. Сначала получалось с трудом, всё-таки Хуан всегда был заточен на атаку, он – лёгкий крайний нападающий, а не защитник. Тем не менее, Куадрадо постепенно адаптировался, что позволило ему стать частью команды уже Маурицио Сарри. Новая роль не мешает ему раздавать голевые передачи (их у колумбийца куда больше, чем забитых мячей), а иногда и на куадрадовой улице наступает праздник – тренер вновь отправляет его в нападение.