Италия

Форварды Грегуар Дефрель и Лукаш Хараслин стали полноценными игроками Сассуоло.

Сассуоло воспользовался правом выкупа Грегуара Дефреля и Лукаша Хараслина — сообщает Sassuolonews.net.

Согласно условиям арендных соглашений, Сассуоло имел возможность выкупить Дефреля у Ромы за 9 миллионов евро, а Хараслина у Лехии за 1,5 миллиона, если обеспечит себе место в Серии А, и решил эту возможность не упускать.

24-летний словак (8 матчей за национальную сборную, 1 гол) в сезоне-2019/20 провел в составе Сассуоло 6 матчей во всех турнирах (1 гол), а 29-летний француз — 17 матчей (3 гола).