Италия

Бразильский хавбек Шахтер попал в сферу интересов туринского гранда.

Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио в ближайшем будущем может перебраться в итальянскую Серию А, подписав контракт с Ювентусом. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, туринский клуб работает над усилением состава на будущее, поэтому обратил внимание на 20-летнего бразильца "горняков".

Стоит отметить, что Ювентус не готов предоставить Маркосу Антонио на данном этапе карьеры регулярное место в основном составе. Вместо этого в "старой синьоре" хотят отправиться талантливого хавбека в аренду, если удастся договориться с Шахтером о финансовых аспектах сделки.

В качестве "клуба-трамплина" для Маркоса Антонио Ювентус видит Сассуоло, в котором под руководством Роберто Де Дзерби раскрылись Жереми Бога, Франческо Капуто, Доменико Берарди и Мануэль Локателли.

В текущем сезоне Маркос Антонио провел в футболке донецкого Шахтера 27 поединков во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи.

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