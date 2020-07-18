Италия

Украинский полузащитник получил не самую высокую оценку от авторитетного портала.

В рамках 34-го тура чемпионата Италии Верона принимала Аталанту.

В стартовом составе гостей вышел Руслан Малиновский, который провел на поле 82 минуты, после чего был заменен на Луиса Муриэля.

За свое выступление украинский хавбек получил оценку 6,7 от WhoScored. Более высокий балл получили сразу шесть футболистов "богини".

В текущем сезоне Малиновский провел 30 матчей в Серии А: на его счету семь голов и четыре результативные передачи.