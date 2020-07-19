Италия

Завершился матч 34-го тура итальянской Серии А.

В субботу, 18 июля, Милан на своем поле принимал Болонью.

В первом тайме хозяева оказались сильнее, а во второй половине матча увеличили свое преимущество, крупно одолев Болонью.

Победа позволила Милану подняться на шестую строчку, однако свой матч еще предстоит сыграть Наполи.

Милан – Болонья 5:1

Голы: Салемакерс, 10, Чалханоглу, 24, Беннасер, 49, Ребич, 57, Калабриа, 90+2 – Томиясу, 44

Милан: Доннарумма – Калабриа, Кьер, Романьоли, Эрнандес – Кесси, Беннасер (Билья, 78) – Салемакерс (Крунич, 62), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Коломбо, 82)– Ибрагимович (Леау, 61)

Болонья: Скорупски – Томиясу (Мбайе, 59), Данило (Корбо, 59), Денсвил, Дейкс – Поли, Домингес (Балдюрссон, 60) – Орсолини (Сков Ольсен, 75), Сориано (Сванберг, 75), Сансоне – Сантандер

Предупреждения: Кьер, Салемакерс – Сансоне.