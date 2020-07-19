"Россонери" без проблем одолели своего оппонента.
МИЛАН - БОЛОНЬЯ, GETTY IMAGES
19 июля 2020, 01:55
В рамках 34-го тура чемпионата Италии Милан принимал Болонью.
"Россонери" продемонстрировали полное превосходство на соперником и уверенно его обыграли с крупным счетом.
Обзор матча:
Милан – Болонья 5:1
Голы: Салемакерс, 10, Чалханоглу, 24, Беннасер, 49, Ребич, 57, Калабриа, 90+2 – Томиясу, 44
Милан: Доннарумма – Калабриа, Кьер, Романьоли, Эрнандес – Кесси, Беннасер (Билья, 78) – Салемакерс (Крунич, 62), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Ребич (Коломбо, 82)– Ибрагимович (Леау, 61)
Болонья: Скорупски – Томиясу (Мбайе, 59), Данило (Корбо, 59), Денсвил, Дейкс – Поли, Домингес (Балдюрссон, 60) – Орсолини (Сков Ольсен, 75), Сориано (Сванберг, 75), Сансоне – Сантандер
Предупреждения: Кьер, Салемакерс – Сансоне.