Италия

Туринский гранд ведет переговоры с Аталантой о переходе 29-летнего колумбийца.

Нападающий Аталанты Дуван Сапата может усилить атакующую линию Ювентуса в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, "старая синьора" предложила бергамскому клубу 30 миллионов евро и голкипера Маттиа Перина, который на данный момент выступает на правах аренду за Дженоа.

Отмечается, что 29-летний Сапата является предпочтительным вариантом для Ювентуса в вопросе усиления позиции центрального нападающего.

В текущем сезоне колумбиец провел за Аталанту 28 поединков, в которых забил 17 голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что в услугах Дувана Сапаты также заинтересован мадридский Атлетико. Аталанта требует за своего футболиста 60 миллионов евро.