Туринский гранд ведет переговоры с Аталантой о переходе 29-летнего колумбийца.
Дуван Сапата, Getty Images
19 июля 2020, 13:06
Нападающий Аталанты Дуван Сапата может усилить атакующую линию Ювентуса в ближайшее межсезонье. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, "старая синьора" предложила бергамскому клубу 30 миллионов евро и голкипера Маттиа Перина, который на данный момент выступает на правах аренду за Дженоа.
Отмечается, что 29-летний Сапата является предпочтительным вариантом для Ювентуса в вопросе усиления позиции центрального нападающего.
В текущем сезоне колумбиец провел за Аталанту 28 поединков, в которых забил 17 голов и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что в услугах Дувана Сапаты также заинтересован мадридский Атлетико. Аталанта требует за своего футболиста 60 миллионов евро.