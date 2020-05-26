Испания

Бергамаски выставили серьезный ценник на колумбийского форварда.

Нападающий Аталанты Дуван Сапата в летнее трансферное окно может перебраться в испанскую Примеру.

Как сообщает Sport Media Set, в услугах 29-летнего колумбийца заинтересован мадридский Атлетико, который планирует усилить атакующую линию предстоящим летом.

Статистические показатели Сапаты в нынешней кампании привлекли внимание Диего Симеоне, которому понравились в футболисте его работоспособность и физика.

Однако Аталанта требует за колумбийского форварда 60 миллионов евро, что может стать проблемой в осуществлении этого трансфера в нынешних реалиях экономического кризиса.

В текущем сезоне Дуван Сапата провел за бергамский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

Ранее появлялась информация о заинтересованности Атлетико в форварде Наполи Аркадиуше Милике. Сообщалось, что "матрасники" предложили за поляка Диего Косту.