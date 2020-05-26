Бергамаски выставили серьезный ценник на колумбийского форварда.
Дуван Сапата, Getty Images
26 мая 2020, 20:58
Нападающий Аталанты Дуван Сапата в летнее трансферное окно может перебраться в испанскую Примеру.
Как сообщает Sport Media Set, в услугах 29-летнего колумбийца заинтересован мадридский Атлетико, который планирует усилить атакующую линию предстоящим летом.
Статистические показатели Сапаты в нынешней кампании привлекли внимание Диего Симеоне, которому понравились в футболисте его работоспособность и физика.
Однако Аталанта требует за колумбийского форварда 60 миллионов евро, что может стать проблемой в осуществлении этого трансфера в нынешних реалиях экономического кризиса.
В текущем сезоне Дуван Сапата провел за бергамский клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.
Ранее появлялась информация о заинтересованности Атлетико в форварде Наполи Аркадиуше Милике. Сообщалось, что "матрасники" предложили за поляка Диего Косту.