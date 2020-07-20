Италия

Предлагаем вашему вниманию букмекерские котировки на матч чемпионата Италии.

Ювентус примет на своем поле Лацио в матче 34-го тура Серии А. Преимущество в этом дуэли букмекеры отдают туринскому клубу.

Так, компания Parimatch оценивает победу Ювентуа в матче коэффициентом 1,49.

Коэффициент на победу Лацио составляет 6,6. Шансы на ничью в поединке составляют 4,6.

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В этом сезоне команды уже встречались дважды, и в обоих поединках римляне побеждали со счетом 3:1.

Матч Ювентус – Лацио состоится в Турине в понедельник, 20 июля, и начнется в 22:45 по киевскому времени.