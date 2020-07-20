Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать четвертого тура итальянской Серии А между туринским Ювентусом и римским Лацио.

Дисквалификация Федерко Бернардески, а также повреждения у Матта де Шильо и Джорджо Кьеллини не оставили главному тренеру Ювентуса пространства для маневра при ротации перед ответственной игрой против римского Лацио. Подменять итальянца в атаке будет бразилец Дуглас Коста, в то время как на правом фланге обороны сыграет Куадрадо. Осталился на скамейке также Блез Матюиди и Миралем Пьянич, а вот смогут ли их полноценно заменить Рэмси и Рабио — большой вопрос.

Хуже Лацио в последних четырех матчах играет только СПАЛ, который расположился на последней строчке турнирной таблицы. Симоне Индзаги на этом фоне пришлось в очередной раз менять игроков в стартовом составе своей команды. Вместо травмированного Хони сыграет Джаван Андерсон, а Катальди заменил также получившего повреждения в последней игре Луиса Альберто. Среди тройки центральных защитников изменения коснулись только Баштуша, который вышел вместо, неожиданно, также травмированного Раду.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рэмси, Бентанкур, Рабио — Дуглас Коста, Игуаин, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Данило, Ругани, Демирал, Уэсли, Матюиди, Пьянич, Мураторе, Дибала, Оливьери, Дзанимаккья.

Лацио: Стракоша — Баштуш, Луис Фелипе, Ачерби — Лаццари, Милинкович-Савич, Катальди, Пароло, Дж. Андерсон — Кайседо, Иммобиле.

Запасные: Прото, Гуэррьери, Лукаку, Вавро, Фальбо, Армини, А. Андерсон, Моро, Адеканье.

Матч Ювентус — Лацио начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.