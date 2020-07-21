Звездный португалец пополнил свою копилку очередным достижением.
Криштиану Роналду, Getty Images
21 июля 2020, 00:54
В поединке 34-го тура итальянской Серии А Ювентус добыл волевую победу над Лацио благодаря дублю Криштиану Роналду.
Стоит отметить, что голы в этом матче позволили 35-летнему португальцу преодолеть отметку в 50 взятий ворот в рамках первенства Италии и установить очередное уникальное достижение.
Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории футбола, который забил 50 голов и больше одновременно в Серии А, английской Премьер-лиге и испанской Ла Лиге. До португальского форварда этого не удавалось сделать никому.