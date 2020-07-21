Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Италии.

Ювентус в центральном матче 34-го тура чемпионата Италии взял верх над Лацио. Оба гола за "старую синьору" забил Криштиану Роналду, а у римлян отличился второй из дуэта лучших бомбардиров чемпионата Чиро Иммобиле. Теперь у обоих игроков по 30 голов в текущем чемпионате.

Ювентус благодаря этой победе оторвался на 11 очков от Лацио, который, в свою очередь, опережает на столько же пунктов идущую пятой Рому. За 4 тура до финиша "орлы" сохраняют как призрачные шансы на чемпионство, так и такие же шансы не финишировать в топ-4.

Ювентус — Лацио 2:1

Голы: Роналду, 51 (пен.), 54 — Иммобиле, 84 (пен.)



Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Алекс Сандро — Рэмси (Матюиди, 57), Бентанкур, Рабио — Дуглас Коста (Данило, 57), Дибала (Ругани, 89), Роналду.



Лацио: Стракоша — Баштуш, Луис Фелипе (Фальбо, 89), Ачерби — Лаццари (Моро, 90), Милинкович-Савич, Катальди (А. Андерсон, 75), Пароло, Дж. Андерсон (Вавро, 67) — Кайседо (Адеканье, 66), Иммобиле.



Предупреждения: Алекс Сандро, Бонуччи, Данило — Дж. Андерсон