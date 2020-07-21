Италия

Туринцы близки к своему девятому триумфу в чемпионате подряд.

Благодаря победе в 34-м туре Серии А над Лацио (2:1) Ювентус восстановил отрыв в восемь очков перед идущим вторым Интером. Для гарантированного чемпионства "бьянконери" будет достаточно набрать лишь четыре очка в оставшихся четырех играх.

Если у обеих команд будет равное количество очков, то Ювентус станет чемпионом за счет преимущества в личных встречах (2:1, 2:0).

До конца сезона туринцы сыграют с Удинезе, Сампдорией, Кальяри и Ромой. Интер же встретится с Фиорентиной, Дженоа, Наполи и Аталантой.

Если вопрос с чемпионством фактически решен, то в гонке бомбардиров идет самая настоящая борьба. Форвард Ювентуса Криштиану Роналду борется за звание капоканоньере с Чиро Иммобиле из Лацио. Оба забили по 30 голов – и это лишь второй случай в истории Серии А, когда сразу два футболиста достигли этой отметки.