Италия

Бомбардирская гонка в этой кампании куда более напряженная, чем борьба за чемпионский трофей.

Нападающий Ювентус Криштиану Роналду в игре 34-м тура Серии А против Лацио (2:1) довел число своих голов в текущем розыгрыше турнира до 30. Вскоре этой отметки достиг и форвард "орлов" Чиро Иммобиле.

Лишь во второй раз в истории двое футболистов забили 30 голов в одном сезоне в Серии А. Предыдущий случай был зафиксирован в сезоне-1950/51, когда за титул капоканноньере боролись Гуннар Нордаль (Милан) и Иштван Ньерс (Интер).

И Роналду, и Иммобиле забили 12 из своих 30 голов с пенальти. В оставшихся турах они постараются побить рекорд Гонсало Игуаина по числу голов за один сезон в Серии А. В кампании-2015/16 аргентинец забил 36 голов за Наполи.

Криштиану уже установил рекорд по скорости достижения отметки в 50 голов в чемпионате Италии. Ему понадобился для этого всего 61 матч. Кроме того, он первый футболист, который забивал минимум 50 голов в АПЛ, Ла Лиге и Серии А.