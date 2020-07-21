Италия

Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Серии А.

Аталанта примет Болонью на своем поле в рамках поединка 35-го тура чемпионата Италии. Руслан Малиновский не выйдет с первых минут.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Кастань, Де Роон, Фрейлер, Госенс — Пашалич, Гомес — Сапата

Запасные: Колли, Белланова, Пикколи, Кальдара, Чиборра, Шутало, Тамез, Спортьелло, Малиновский, Да Рива, Муриэль, Росси

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Денсвил, Крейчи — Сванберг, Медель — Ольсен, Сориано, Барроу — Паласио

Запасные: Поли, Кангьяно, Сансоне, Да Коста, Сарр, Домингес, Орсолини, Корбо, Сантандер, Бальдурссон, Бонини, Мбайе, Джувара

Начало матча Аталанта — Болонья состоится в 20:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.