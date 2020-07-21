Италия

Бергамская команда намерена побороться за чемпионство Италии в следующем сезоне.

Аталанта не рассматривает вариант с продажей своего нападающего Дувана Сапаты. Об этом сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, в последние несколько дней бергамскому клубу поступило предложение по 29-летнему колумбийцу от одного иностранного клуба в размере 50 миллионов евро.

Несмотря на значительную сумму, Аталанта ответила отказом команде, которая не называется. Дело в том, что подопечные Гасперини намерены побороться за чемпионство в следующем сезоне, поэтому не собираются отпускать своих ключевых исполнителей.

Ранее сообщалось, что Ювентус планирует усилить атакующую линию Дуваном Сапатой и готов заплатить за него 30 миллионов евро. Отказ Аталанты от 50-миллионного предложения может заставить туринцев рассмотреть другие варианты на трансферном рынке.