Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 35 тура Серии А между Сассуоло и Миланом.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли произвел одно изменение в стартовом составе своей команды по сравнению с матчем против Болоньи. Так, на правом фланге обороны вместо Давиде Калабрии сыграет Андреа Конти.

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр, Марлон, Пелузо, Рожерио — Бурабия, Локателли — Берарди, Хараслин, Распадори — Капуто

Запасные: Пеголо, Турати, Маньяни, Гион, Бога, Мандзари, Джуричич, Траоре, Тольян, Маньянелли, Пиччинини, Кирьякопулос

Милан: Дж. Доннарумма — Конти, Кьер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Салемакерс, Чалханоглу, Ребич — Ибрагимович

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Крунич, Бонавентура, Габбья, Калабрия, Леау, Брешианини, Пакета, Билья, Лаксальт, Мальдини

Матч Сассуоло — Милан начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.