Италия

Подопечные Стефано Пьоли обыграли "нероверди" (2:1) и вышли на пятое место.

Во втором матче игрового дня в Серии А встречали набравшие отличную форму Сассуоло и Милан. Подопечные Стефано Пьоли ведут борьбу за пятое место, поэтому не имели право оступиться. В дебюте встречи стало ясно, что отчетный поединок отнюдь не станет легкой прогулкой для "дьяволов". Подопечные Роберто Де Дзерби завладели игровым и территориальным преимуществом, рассчитывая забить быстрый гол. Они заработали несколько стандартный положений, но их подачи не привели к ударам по воротам.

Со временем миланцы перехватили инициативу, уведя игру со своей половины поля. Они надолго забрали мяч себе и стали подбираться все ближе к воротам соперника. У Ибрагимовича была отличная возможность забить прямым ударом со штрафного, но Златан пробил выше ворот. А уже через две минуты швед таки забил, в падении отправив мяч в ворота после заброса Чалханоглу – 0:1. Поведя в счете, команда Пьоли продолжила контролировать мяч, заставляя соперника рассчитывать лишь на контратаки. Кессье вскоре мог удвоить преимущество гостей в счете, пробив головой после подачи углового, но его удару немного не хватило точности.

"Дьяволы" продолжали проводить много времени на чужой половине поля, что едва не привело ко второму голу. Ибрагимович был обязан оформлять дубль после подачи Беннасера, но нападающий пробил прямо в Консильи. Проведя еще некоторое время на чужой половине поля, Милан отдал мяч во владение сопернику, за что довольно быстро поплатился. Чалханоглу сыграл рукой в своей штрафной площади, за что был назначен пенальти. Капуто подошел к мячу и уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар – 1:1.

После пропущенного гола ломбардийцы снова пошли вперед и вскоре сумели снова выйти вперед. Чалханоглу вывел Ибрагимовича на свидание с Консильи, а Златан обыграл вратаря и отправил мяч в сетку – 1:2. Перед самим свистком на перерыв дела хозяев стали еще хуже – Бурабия оставил свою команду в численном меньшинстве после второй полученной желтой карточки. Таким образом, в распоряжении Милана был целый тайм против играющего вдесятером соперника.

После возобновления игры гости забрали мяч под свой контроль, но уже не так рьяно шли в атаку, играя в эконом-режиме. Подопечные Пьоли неспешно перекатывали мяч на чужой половине поля без какой-либо остроты. В одном из эпизодов Ребич мог пробить по воротам из выгодной позиции, но замешкался с мячом, упустив свой шанс. Затем миланцы отдали инициативу сопернику, который пошел вперед большими силами, но не мог ничего придумать на подступах к воротам Доннаруммы.

Через некоторое время "дьяволы" снова забрали мяч под свой контроль, активно пойдя в атаку. У Ибрагимовича был шанс оформить хет-трик, но Златан не дотянулся до мяча, пытаясь протолкнуть его мимо Консильи. Через несколько минут отличиться мог Калабрия, но его удару из пределов штрафной не хватило точности. Немного позднее издали опасно пробил Беннасер, после удара которого мяч задел штангу.

Ближе к окончанию встречи Милан едва не увеличил разрыв в счете, помешал этому Консильи. Голкипер Сассуоло сперва отразил удар Кессье, а затем справился и с двойным добиванием от Бонавентуры. Под занавес поединка "нероверди" провели несколько содержательных атак, но довели ни одну из них до прицельного удара по воротам. Гости спокойно довели матч до логического завершения, довольствуясь тем преимуществом в счете, которое у них было еще в первом тайме. "Дьяволы" продолжили свою успешную серию, благодаря чему хотя бы на время поднялись на пятую строчку турнирной таблицы. А вот команда Де Дзерби практически потеряла шансы на выход в Лигу Европы.

В 36-м туре Сассуоло отправится в гости к Наполи, а Милан примет Аталанту.

Сассуоло — Милан 1:2

Голы: Капуто, 42 (с пенальти) — Ибрагимович, 19, 45+2

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр (Кирьякопулос, 46), Марлон, Пелузо, Рожерио — Бурабия, Локателли — Берарди, Хараслин (Бога, 46 (Джуричич, 68)), Распадори (Маньянелли, 46) — Капуто (Траоре, 89)

Милан: Дж. Доннарумма — Конти (Калабрия, 11), Кьер, Романьоли (Габбья, 32), Эрнандес (Лаксальт, 46) — Кессье, Беннасер (Билья, 79) — Салемакерс, Чалханоглу (Бонавентура, 79), Ребич — Ибрагимович

Предупреждения: Бурабия, Локателли — Эрнандес, Беннасер, Лаксальт, Бонавентура

Удаление: Бурабия, 45+6 (повторное предупреждение)