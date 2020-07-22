Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.
Сассуоло — Милан, Getty Images
22 июля 2020, 06:23
В матче 35-го тура Серии А Милан одержал выездную победу над Сассуоло со счетом 2:1. У хозяев с пенальти отличился Капуто, а победу "россонери" принес дубль Златана Ибрагимовича.
Сассуоло — Милан 1:2
Голы: Капуто, 42 (с пенальти) — Ибрагимович, 19, 45+2.
Сассуоло: Консильи — Мюлдюр (Кирьякопулос, 46), Марлон, Пелузо, Рожерио — Бурабия, Локателли — Берарди, Хараслин (Бога, 46 (Джуричич, 68)), Распадори (Маньянелли, 46) — Капуто (Траоре, 89).
Милан: Дж. Доннарумма — Конти (Калабрия, 11), Кьер, Романьоли (Габбья, 32), Эрнандес (Лаксальт, 46) — Кессье, Беннасер (Билья, 79) — Салемакерс, Чалханоглу (Бонавентура, 79), Ребич — Ибрагимович.
Предупреждения: Бурабия, Локателли — Эрнандес, Беннасер, Лаксальт, Бонавентура.
Удаление: Бурабия, 45+6 (повторное предупреждение).