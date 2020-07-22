Италия

Томмазо Гирарди и Пьетро Леонарди ответят за доведение Пармы до банкротства в 2015 году.

Суд города Парма утвердил окончательный приговор бывшему президенту Пармы Томмазо Гирарди и бывшему спортивному директору "крестоносцев" Пьетро Леонарди — сообщает Calciomercato.com.

Обоим футбольным функционерам вменялись в вину финансовые махинации и доведение клуба до банкротства.

Государственный обвинитель требовал для обоих по 6 лет тюремного заключения, но такой срок получил лишь Леонарди, а Гирарди отсидит 4 года.