Томмазо Гирарди и Пьетро Леонарди ответят за доведение Пармы до банкротства в 2015 году.
Томмазо Гирардо и Пьетро Леонарди, Getty Images
22 июля 2020, 21:17
Суд города Парма утвердил окончательный приговор бывшему президенту Пармы Томмазо Гирарди и бывшему спортивному директору "крестоносцев" Пьетро Леонарди — сообщает Calciomercato.com.
Обоим футбольным функционерам вменялись в вину финансовые махинации и доведение клуба до банкротства.
Государственный обвинитель требовал для обоих по 6 лет тюремного заключения, но такой срок получил лишь Леонарди, а Гирарди отсидит 4 года.