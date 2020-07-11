Италия

Зараженным оказался не футболист, а один из сотрудников первой команды.

Парма подтвердила наличие положительного теста на коронавирус во время очередного тестирования — сообщает официальный сайт "крестоносцев".

Зараженным оказался сотрудник первой команды, при этом все остальные работники, игроки и тренеры получили отрицательные результаты тестов.

Согласно протоколу безопасности, жертва коронавируса самоизолировалась по месту проживания, а вся команда закрыта на двухнедельный карантин на тренировочной базе.

При этом, опять-таки согласно протоколу, команда продолжит тренироваться и участвовать в чемпионате.

Ближайший матч Парма проведет в рамках 32-го тура Серии А дома против Болоньи в воскресенье, 12 июля (начало в 20:30 по киевскому времени).