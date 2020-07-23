Италия

Вашему вниманию результаты матчей 35-го тура чемпионата Италии за 22 июля.

Завершились четыре поединка 35-го тура итальянской Серии А, в которых Рома не испытала проблем со СПАЛом, Верона упустила победу над Торино, Лечче оказался сильнее Брешии в битве аутсайдеров, а Дженоа добыла непростую победу над Сампдорией

СПАЛ — Рома 1:6

Голы: Черри, 24 — Калинич, 10, Карлес Перес, 38, Коларов, 47, Бруно Перес, 52, 75, Дзаньоло, 90+1

СПАЛ: Летица, Фелипе, Томович, Викари, Сала (Реца, 6), Вальдифьори (Тунев, 81), Эспето (Куэльяр, 81), Дабо, Мурджа, Д'Алессандро (Ди Франческо, 58), Черри (Петанья, 58).

Рома: Лопес, Бруно Перес, Манчини (Дзаньоло, 55), Коларов, Спинаццола (Дзаппакоста, 46), Пеллегрини (Вильяр, 56), Кристанте, Карлес Перес (Клюйверт, 78), Диавара (Четин, 55), Смоллинг, Калинич.

Предупреждения: Эспето.

Торино — Верона 1:1

Голы: Дзадза, 67 — Борини (пен.), 56

Торино: Сиригу, де Сильвестри (Айна, 14), Бремер, Нкулу, Ансальди, Мейте, Ринкон, Верди, Войнович (Беренгер, 66), Белотти, Дзадза.

Верона: Сильвестри, Ррахмани, Алан Эмперор, Гюнтер, Фараони, Пессина, Лазович (Димарко, 79), Верре (Эссерик, 51), Велозу, Борини (Стемпиньски, 79), Сальседо (Дзакканьи, 64).

Предупреждения: Войнович, Нкулу, Дзадза, Верди — Эмперор, Иссерик.

Лечче — Брешия 3:1

Голы: Лападула, 22, 32, Сапонара, 70 — Дессена, 63

Лечче: Габриэл, Пас, Донати, Лучони, Рисполи, Тахцидис, Манкозу, Фалько (Маер, 58), Сапонара, Барак, Лападула (Шахов, 46).

Брешия: Йоронен, Мартелла, Папетти (Матею, 83), Чансельор (Гастальделло, 46), Мангравити (Бьярнасон, 63), Змргал, Дессена, Тонали, Сабелли (Семприни, 52), Доннарумма (Айе, 46), Торрегросса.

Предупреждения: Пас, Маер — Сабелли.

Сампдория — Дженоа 1:2

Голы: Габбьядини, 32 — Кришито (пен.), 22, Лерагер, 72

Сампдория: Аудеро, Йосида, Колли, Берешиньски, Ауджелло, Янкто, Линетти, Экдаль (Роналду Виейра, 32), Торсбю (Депаоли, 75), Габбьядини (Рамирес, 75), Бонаццоли (Куальярелла, 63).

Дженоа: Перин, Ромеро (Гольданига, 64), Бираски, Кришито, Масьелло (Сапата, 83), Лерагер, Ягелло (Баррека, 79), Шене, Яго Фальке (Анкерсен, 83), Пинамонти (Фавилли, 83), Пандев.

Предупреждения: Колли, Берешиньски, Роналду Виейра, Янкто - Лерагер.