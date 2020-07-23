Италия

"Ласточки" потеряли математические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе Италии.

В рамках 35-го тура итальянской Серии А Лечче оказался сильнее Брешии в битве аутсайдеров (3:1), из-за чего "ласточки" досрочно вылетели во второй по силе дивизион страны.

Если Брешия потеряла даже математические шансы на сохранение прописки в Серии А, то Лечче продолжается пытаться избежать понижения в классе. За три тура до конца чемпионата "салентианцы" занимают 18 место в турнирной таблице и находятся в четырех пунктов от зоны спасения.

Отметим, что Брешия только в прошлом году вернулась из Серии Б после 14-летнего перерыва, а теперь вновь вынужденна попрощаться с высшим дивизионом. Также Серию А уже покинул СПАЛ, поэтому в последних турах определится последняя команда, которая понизится в классе.