Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
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23 июля 2020, 01:41
Рома в рамках поединка 35-го тура чемпионата Италии отправилась в гости к СПАЛу и добилась победы со счетом 6:1.
Подопечные Паулу Фонсеки благодаря победе вернули себе пятое место турнирной таблицы.
Обзор матча:
СПАЛ — Рома 1:6
Голы: Черри, 24 — Калинич, 10, Карлес Перес, 38, Коларов, 47, Бруно Перес, 52, 75, Дзаньоло, 90+1
СПАЛ: Летица, Фелипе, Томович, Викари, Сала (Реца, 6), Вальдифьори (Тунев, 81), Эспето (Куэльяр, 81), Дабо, Мурджа, Д'Алессандро (Ди Франческо, 58), Черри (Петанья, 58).
Рома: Лопес, Бруно Перес, Манчини (Дзаньоло, 55), Коларов, Спинаццола (Дзаппакоста, 46), Пеллегрини (Вильяр, 56), Кристанте, Карлес Перес (Клюйверт, 78), Диавара (Четин, 55), Смоллинг, Калинич.
Предупреждения: Эспето.