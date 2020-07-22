Италия

Хавбек хочет присоединиться к туринскому клубу.

Полузащитник Мануэль Локателли планирует покинуть Сассуоло в летнее межсезонье и присоединиться к Ювентусу, сообщает издание Calciomercato.

"Старая синьора" давно следит за центральным хавбеком и готова начать переговоры по нему с руководством Сассуоло. Стоимость итальянца оценивается в сумму около 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в подписании Локателии также заинтересован Интер.

В этом сезоне полузащитник провел 31 поединок в футболке "нероверди", отличившись четырьмя ассистами.