Италия

Полузащитник Жоау Мариу вернется в Интер.

Жоау Мариу попрощался с Локомотивом М и по окончании аренды вернется в Интер.

"Благодарю всех в Локомотиве, президента, тренерский штаб, товарищей по команде и болельщиков за то, что дали мне возможность почувствовать себя дома на протяжении сезона, – написал португалец в своем Твиттере. – Для меня было честью выступать в ваших цветах, желаю вам всего наилучшего".

Жоао Мариу провел за Локомотив 18 матчей в чемпионате (1 гол и 5 результативных передач).

Контракт 27-летнего игрока с Интером рассчитан до 30 июня 2022 года.