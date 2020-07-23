Италия

Стали известны стартовые составы команд на тридцать пятого тура итальянской Серии А между фриульским Удинезе и туринским Ювентусом.

Интер подарил Ювентусу своей ничьей с Фиорентиной (0:0) возможность стать чемпионом уже за три тура до конца национального первенства. Для этого "Старой Синьоре" необходимо обыграть Удинезе, который еще не решил вопросы о выживании в "элите", в гостевом поединке. Помогать это совершить Сарри пригласил Бернардески и Ругани. Первый пропустил игру с Лацио в понедельник (2:1), а второй должен заменить перебравшего желтых Бонуччи.

Удинезе: Муссо — Бекао, Нуйтинк, Троост-Эконг — тер Авест, де Пауль, Фофана, Сема, Зегелаар — Несторовски, Окака.

Запасные: Перисан, Николас, Стригер Ларсен, Де Майо, Сантос, Маццоло, Балларини, Палумбо, Компаньон, Овижач, Лирусси.

Ювентус: Щесны — Данило, де Лигт, Ругани, Алекс Сандро — Рэмси, Бентанкур, Рабио — Бернардески, Дибала, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Куадрадо, Кокколо, Демирал, Пьянич, Матюиди, Мураторе, Дуглас Коста, Оливьери, Вриони, Дзанимаккья.

Матч — Ювентус начнется в 20:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.