Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Ювентус мог досрочно стать чемпионом Италии-2019/20 в случае победы над Удинезе в рамках 35-го тура Серии А, однако триумф туринцев как минимум откладывается и как максимум может даже не состояться.

Гол Фофаны в компенсированное ко второму тайму время принес Удинезе сенсационную победу над фаворитом со счетом 2:1. Таким образом, у Аталанты и Лацио остаются теоретические шансы на золотые медали, но Ювентусу необходима всего одна победа в трех оставшихся матчах для завоевания Скудетто.

Смотрите обзор матча Удинезе — Ювентус:

Удинезе — Ювентус 2:1

Голы: Несторовски, 51, Фофана, 90+2 — де Лигт, 42



Удинезе: Муссо — Бека о (Де Майо, 90+4), Нуйтинк, Троост-Эконг — тер Авест (Самир, 78), де Пауль, Фофана, Сема, Зегелаар (Стригер Ларсен, 69) — Несторовски, Окака.



Ювентус: Щесны — Данило (Куадрадо, 75), де Лигт, Ругани, Алекс Сандро — Рэмси (Матюиди, 61), Бентанкур, Рабио — Бернардески (Дуглас Коста, 60), Дибала, Роналду.



Предупреждения: Троост-Эконг, Зегелаар — Рэмси, Куадрадо.