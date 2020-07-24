Сэмуел Илинг-младший отправится в Турин в качестве свободного агента.
Сэмуел Илинг-младший, Getty Images
24 июля 2020, 06:55
Ювентус продолжает работать на трансферном рынке, рассматривая различные варианты молодых и талантливых футболистов на перспективу.
Как сообщает журналист Николо Скира, туринский клуб осуществил переход вингера Челси Сэмуеля Илинга-младшего на правах свободного агента.
16-летний англичанин подписал с новым клубом контракт на три года. Официальную информацию о трансфере Ювентус пока не предоставил, но источник утверждает, что сделка уже заключена.
Отметим, что Илинг является воспитанником Челси, но в силу своего возраста он так и не успел дебютировать за первую команду "пенсионеров".
Ранее сообщалось, что Ювентус заинтересован в подписании хавбека Шахтера Маркоса Антонио, которого также рассматривает на перспективу и планирует отдать в аренду в случае успешных переговоров с "горняками".