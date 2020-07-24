Италия

Итальянский специалист, похоже, не ставит перед собой цель завоевать чемпионство в сезоне-2019/20.

Ювентус мог досрочно стать чемпионом Италии-2019/20 в случае победы над Удинезе в рамках 35-го тура Серии А, однако триумф туринцам пришлось отложить из-за неожиданного поражения (1:2).

Таким образом, у Аталанты сохраняются шансы на завоевание золотых медалей по итогам текущего сезона, однако главного тренера бергамасков Джан Пьеро Гасперини устраивает и второе место.

"На данный момент мы вторые, и это было бы отличным результатом для нас. Возможно, для тех, кто постоянно ведет борьбу за скудетто, вторая строчка — это провал, но мы никогда не добивались этого".

"Поэтому было бы неплохо закончить сезон с "серебром". Мы постараемся заявить о себе во всех отношениях. Это будет огромным успехом для Аталанты", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, Аталанта встретится с Миланом в следующем матче, который состоится сегодня, 24-го июля, в 22:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция этой встречи.