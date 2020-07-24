Италия

Датчанин испытывает проблемы с мышцами.

Защитник Милана Симон Кьер может не сыграть в матче с Атлантой из-за повреждения, сообщает издание Corriere dello Sport.

Датчанин испытывает мышечные проблемы и рискует не выйти на поле во встрече с бергамасками. Тренерский штаб "россонери" примет решение об участии 31-летнего игрока перед самым поединком.

В матче с Сассуоло (2:1) на этой неделе травмировались защитники Алессио Романьоли и Андреа Конти, которые присоединились в лазарете к Саму Катильехо, Матео Мусаккио, Лео Дуарте и Лукасу Пакета. Кроме того, в этом поединке Стефано Пьоли не сможет рассчитывать на Тео Эрнандеса и Исмаэля Беннасера, которые отбывают дисквалификацию.

В этом сезоне Кьер провел 16 матчей в составе Милана, перейдя в январе на правах аренды из Севильи.

Ранее сообщалось, что Милан выкупил права на защитника у испанского клуба.

Матч Милан – Аталанта в 36-м туре Серии А состоится на Сан-Сиро в пятницу, 24 июля, и начнется в 22:45 по киевскому времени.