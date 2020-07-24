Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 36 тура Серии А между Миланом и Аталантой.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский сыграет с первых минут в матче против Милана. В стартовом составе Аталанты он заменил Марио Пашалича. В составе "россонери" сыграют Диего Лаксальт и Лукас Билья, которые заменят дисквалифицированных Тео Эрнандеса и Исмаэля Беннасера.

Милан: Дж. Доннарумма — Калабрия, Кьер, Габбья, Лаксальт — Кессье, Билья — Салемакерс, Чалханоглу, Ребич — Ибрагимович

Запасные: Бегович, А. Доннарумма, Дуарте, Крунич, Пакета, Ольдзер, Брешианини, Кастильехо, Бонавентура, Леау, Мальдини, Коломбо

Аталанта: Голлини — Толой, Кальдара, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Малиновский, Гомес — Сапата

Запасные: Спортьелло, Росси, Чиборра, Шутало, Белланова, Кастань, Паломино, Пашалич, Колли, Да Рива, Тамезе, Муриэль

Матч Милан — Аталанта начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.