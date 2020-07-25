Италия

Турецкий полузащитник провел юбилейную игру в чемпионате.

В рамках 36-го тура чемпионата Италии Милан противостоял Аталанте.

В стартовом составе хозяев вышел Хакан Чалханоглу. Это означает, что 26-летний футболист провел свой 100-й матч за Милан в Серии А.

Кроме того, турецкий хавбек – лучший бомбардир и ассистент "россонери" в лиге с момента прихода в клуб в 2017 году.

В текущем сезоне в Серии А Хакан провел 33 игры: на его счету 8 голов и 9 ассистов.