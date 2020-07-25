Украинский полузащитник не сумел реализовать пенальти в игре.
Фото: Getty Images
25 июля 2020, 01:57
В рамках 36-го тура Серии А Милан принимал Аталанту на своем поле. В стартовом составе гостей вышел Руслан Малиновский.
27-летний футболист заработал пенальти, однако сам же его и не реализовал.
Портал WhoScored оценил выступление украинца в 6,2 балла. Такая же оценка у Толои и Салемакерса, а ниже – у Голлини и Бильи (из стартового состава).
Отметим, что клубы не выявили сильнейшего, сыграв вничью (1:1).
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Милан – Аталанта.