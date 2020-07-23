Группа Nuovo Inizio, которой принадлежит Парма, собирается продать "крестоносцев" конгломерату Аль-Мана из Катара — сообщает Sky Italia.

В настоящий момент стороны согласовывают окончательную стоимость сделки, но уже известно, что президентом Пармы станет Хишам Аль-Хамад Аль-Мана, являющийся вместе со своими братьями исполнительным директором конгломерата.

В конгломерат Аль-Мана входят 55 компаний в 8-ми странах, занимающиеся автомобильным бизнесом (дилеры Infiniti, Nissan, Renault), недвижимостью, инвестициями, розничной торговлей (Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Zara, Mango), машиностроением, СМИ, сферой развлечений.

После сохранения прописки в Серии А Парма приступила к укреплению состава.