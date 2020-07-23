Семейство Аль-Мана согласовало покупку Пармы с нынешними владельцами.
Фото Getty Images
23 июля 2020, 20:55
Группа Nuovo Inizio, которой принадлежит Парма, собирается продать "крестоносцев" конгломерату Аль-Мана из Катара — сообщает Sky Italia.
В настоящий момент стороны согласовывают окончательную стоимость сделки, но уже известно, что президентом Пармы станет Хишам Аль-Хамад Аль-Мана, являющийся вместе со своими братьями исполнительным директором конгломерата.
В конгломерат Аль-Мана входят 55 компаний в 8-ми странах, занимающиеся автомобильным бизнесом (дилеры Infiniti, Nissan, Renault), недвижимостью, инвестициями, розничной торговлей (Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Zara, Mango), машиностроением, СМИ, сферой развлечений.
После сохранения прописки в Серии А
Парма приступила к укреплению состава
.