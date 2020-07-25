Италия

Нападающий сборной Северной Ирландии Кайл Лафферти продолжит карьеру в Серии В.

Реджина, получившая право в сезоне-2020/21 выступить в Серии В, усилилась форвардом Кайлом Лафферти — сообщил официальный сайт клуба из Калабрии.

32-летний североирландец, перебравшийся на юг Италии на правах свободного агента, подписал контракт с клубом, проведшим в свое время 9 сезонов в Серии А, и постарается помочь калабрийцам повысится в классе, как в сезоне-2013/14 помог Палермо пробиться в Серию А.

Лафферти провел 73 матча за национальную сборную Северной Ирландии и забил 20 мячей.

Ранее Кайл выступал за Бернли (89 матчей во всех турнирах, 10 голов), Дарлингтон (9, 3), Глазго Рейнджерс (162, 43), Сьон (28, 8), Палермо (36, 12), Норвич (39, 4), Ризеспор (15, 2), Бирмингем (6, 1), Хартс (48, 20), Сарспборг (9, 1).