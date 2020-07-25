Италия

Нынешний сезон стал самым результативным в карьере нападающего Интера Ромелу Лукаку.

Дубль в матче 36-го тура чемпионата Италии против Дженоа позволил Ромелу Лукаку установить новый рекорд результативности за сезон.

Теперь на счету бельгийского форварда 29 голов во всех турнирах, а ранее в самом своем результативном сезоне-2017/18 в Манчестер Юнайтед Ромелу забил 27 мячей.

Также Лукаку повторил рекорд для игроков Интера по голам в чемпионате забитым за один сезон на выезде, установленный Стефано (Иштваном) Ньершем в сезоне-1949/50 — 15.

И это еще не все! На данный момент Ромелу занимает третье место по количеству мячей, забитых игроками Интера в своем дебютном сезоне в чемпионате Италии — 23. Больше только у Стефано Ньерша — 26 и Роналдо — 25.