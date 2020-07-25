Италия

Интер одолел Дженоа и обогнал Аталанту

Антонио Конте продлил свою победную серию в матчах против генуэзцев, а его нынешний клуб набрал максимум очков впервые за три поединка (3:0).

Дженоа — Интер, Getty Images

Отчет о матче читайте позже на нашем сайте. Дженоа — Интер 0:3

Голы: Лукаку, 34, 90+3, Санчес, 83



Дженоа: Перин — Сапата, Ромеро, Голданига — Анкерсен (Гильоне, 76), Ровелла (Дестро, 76), Берами (Шене, 59), Ягелло, Кришито — Фавилли (Пандев, 70), Пинамонти.



Интер: Ханданович — Шкриниар (Д'Амброзио, 64), Раноккья, Годин — Мозес (Кандрева, 84), Брозович, Гальярдини, Бираги (Янг, 84) — Эриксен (Борха Валеро, 64) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 64).



Предупреждения: Кришито, Ромеро — Гальярдини, Раноккья.