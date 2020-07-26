Форвард высказался о выступлениях команды.
Ромелу Лукаку, getty images
26 июля 2020, 10:19
Нападающий Интера Ромелу Лукаку дал свою оценку игре команды и своим личным выступлениям в текущем сезоне.
"На личном уровне я счастлив, но я также утверждаю, что как команда мы можем сделать гораздо больше".
"У нас хороший состав, нам непросто быть на втором месте, потому что мы хотим побеждать и идти как можно выше к нашим целям. Я хочу помочь Интер добиться этого".
"Мы потеряли слишком много очков на этом пути, но мы молоды и стремимся к улучшению наших навыков. Теперь мы хотим преуспеть в финальных раундах, а затем в Лиге Европы", — сказал Лукаку Sky Sport Italia.
К слову, в матче против Дженоа Лукаку установил личный рекорд и повторил достижение другого игрока Интера.