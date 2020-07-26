Италия

Форвард высказался о выступлениях команды.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку дал свою оценку игре команды и своим личным выступлениям в текущем сезоне.

"На личном уровне я счастлив, но я также утверждаю, что как команда мы можем сделать гораздо больше".

"У нас хороший состав, нам непросто быть на втором месте, потому что мы хотим побеждать и идти как можно выше к нашим целям. Я хочу помочь Интер добиться этого".

"Мы потеряли слишком много очков на этом пути, но мы молоды и стремимся к улучшению наших навыков. Теперь мы хотим преуспеть в финальных раундах, а затем в Лиге Европы", — сказал Лукаку Sky Sport Italia.

К слову, в матче против Дженоа Лукаку установил личный рекорд и повторил достижение другого игрока Интера.