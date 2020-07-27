Нападающий Ювентуса не сумел отличиться в воротах Сампдории.
Криштиану Роналду, Getty Images
27 июля 2020, 01:02
В рамках 36-го тура Серии А Ювентус принимал Сампдорию.
На 88-й минуте игры Алекс Сандро заработал пенальти, который принялся исполнять Криштиану Роналду. 35-летний футболист с "точки" пробил в перекладину.
Таким образом, португалец впервые в текущем сезоне в Серии А промазал с одиннадцатиметрового. До этого он изрядно забивал 12 раз подряд.
Тем не менее, Роналду не должен особо расстраиваться: он не ушел с поля без забитого гола, а Ювентус оформил чемпионский титул.