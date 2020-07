В рамках 36-го тура Серии А Ювентус принимал Сампдорию.

На 88-й минуте игры Алекс Сандро заработал пенальти, который принялся исполнять Криштиану Роналду. 35-летний футболист с "точки" пробил в перекладину.

Таким образом, португалец впервые в текущем сезоне в Серии А промазал с одиннадцатиметрового. До этого он изрядно забивал 12 раз подряд.

Cristiano Ronaldo from the spot in Serie A this season:



⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️✘



His first league penalty miss of the season. 😲 pic.twitter.com/JOzRknzatC