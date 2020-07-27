Италия

Менеджер установил новое достижение в турнире.

В поединке 36-го тура чемпионата Италии Ювентус обыграл на своем поле Сампдорию, тем самым завоевав очередное скудетто.

Примечательно, что для главного тренера туринцев Маурицио Сарри этот трофей стал первым на территории Италии. До этого менеджер завоевал Лигу Европы.

Кроме того, Сарри установил рекорд Серии А, в возрасте 61 года и шести месяцев став самым возрастным тренером, который добыл чемпионство. Предыдущий рекорд принадлежит Нильсу Лидхольму, который выиграл Серию А с Ромой в 1983 году в возрасте 60 лет и семи месяцев.

Ранее сообщалось, что свой 30-й трофей в карьере и третий в футболке Ювентуса выиграл Криштиану Роналду.