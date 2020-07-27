Италия

Португальский нападающий завоевал очередной титул на клубном уровне.

В 36-м туре чемпионата Италии Ювентус на своем поле принимал Сампдорию. Подопечные Маурицио Сарри одолели гостей и досрочно завоевали чемпионский титул.

Для Криштиану Роналду – это 30-й трофей в карьере и третий в составе Ювентуса.

28 трофеев 35-летний футболист завоевал на клубном уровне: один со Спортингом Л, девять с Манчестер Юнайтед, 15 – с Реалом и три – в составе Ювентуса.

Также Роналду выиграл чемпионат Европы-2016 и Лигу наций-2018/19.

Ранее сообщалось, что Роналду не реализовал первый пенальти в сезоне в Серии А.