Италия

Бразилец продолжает собирать трофеи каждый сезон.

В поединке 36-го тура чемпионата Италии Ювентус в родных стенах комфортно одолел Сампдорию (2:0), за два тура до финиша оформив чемпионский титул.

Отметим, что третье чемпионство кряду в футболке туринцев завоевал крайний полузащитник Дуглас Коста. Суммарно же, за последние 11 сезонов бразилец добыл 10 чемпионских званий с разными командами.

Помимо трех скудетто с Юве, с коллекции у Косты также две победы в Бундеслиге в составе Баварии. Кроме того, вингер — пятикратный чемпион УПЛ в составе Шахтера. Единственный раз, когда чемпионство добыть не удалось — сезон УПЛ-2014/15 (второе место).

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером, который добыл скудетто.