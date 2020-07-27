Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Италии.

Рома в 36-м туре Серии А справилась с Фиорентиной. Оба гола за хозяев забил с пенальти полузащитник Жордан Верету. "Фиалки" на это ответили лишь точным ударом Николы Миленковича.

В следующем туре Рома 29 июля сыграет против Торино, а Фиорентина сразится с Болоньей.

Рома – Фиорентина 2:1

Голы: Верету, 45, 87 (оба с пенальти) – Миленкович, 54.

Рома: Лопес – Манчини, Смоллинг, Коларов – Бруно Перес, Диавара (Кристанте, 77), Верету, Спинаццола – Пеллегрини (Дзаньоло, 60), Мхитарян (Карлес Перес, 82) – Джеко.

Фиорентина: Терраччано – Миленкович, Песселья, Касерес – Кьеза, Геззаль, Пульгар, Дункан, Лирола – Куаме (Влахович, 46), Рибери (Кутроне, 46).

Предупреждения: … — Песселья, Касерес, Геззаль.