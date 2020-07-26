Команда Паулу Фонсеки набрала три очка в 36-м туре чемпионата Италии.
Рома, Getty Images
26 июля 2020, 22:33
Защитник Фиорентины Никола Миленкович во втором тайме сумел сравнять счет, ответив на забитый с пенальти гол Жордана Верету. Однако этого оказалось мало: на 87-й минуте француз с точки еще раз переиграл вратаря "фиалок" Терраччано и принес своей команде победу 2:1.
В этом поединке Рома впервые сыграла в новом комплекте формы.
"Волки" снова оторвались на четыре очка от Милана. В следующем туре команда Паулу Фонсеки сыграет против Торино 29 июля на выезде. Фиорентина в тот же день сразится дома с Болоньей.
Рома – Фиорентина 2:1
Голы: Верету, 45, 87 (оба с пенальти) – Миленкович, 54.
Рома: Лопес – Манчини, Смоллинг, Коларов – Бруно Перес, Диавара (Кристанте, 77), Верету, Спинаццола – Пеллегрини (Дзаньоло, 60), Мхитарян (Карлес Перес, 82) – Джеко.
Фиорентина: Терраччано – Миленкович, Песселья, Касерес – Кьеза, Геззаль, Пульгар, Дункан, Лирола – Куаме (Влахович, 46), Рибери (Кутроне, 46).
Предупреждения: … — Песселья, Касерес, Геззаль.